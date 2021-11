Corona-Zahlen steigen weiter

Verdi will Warnstreiks in Unikliniken ausweiten

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks an Unikliniken angekündigt. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder soll so mitten in der sich zuspitzenden Corona-Pandemie der Druck erhöht werden, den Beschäftigten mehr Geld zu zahlen. Vor dem dritten Verhandlungstermin erwarte man eine sehr breite Streikbeteiligung, sagte Verdi-Chef Werneke. Der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Silberbach, warf den Arbeitgebern Ignoranz vor. Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Schulen, Behörden und bei der Polizei seien in der Pandemie enorm belastet. Kritik an der Ankündigung und am Zeitpunkt des Streiks kam vom Verband der Universitätsklinika. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt im öffentlichen Dienst - für Beschäftigte im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 10:00 Uhr