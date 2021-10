Corona-Zahlen steigen weiter

Seehofer befürwortet Barriere an Grenze zu Belarus

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat Verständnis dafür geäußert, dass Polen eine Barriere an der Grenze zu Belarus bauen will. Außerdem kündigte er engmaschige Kontrollen im deutsch-polnischen Grengebiet an, um illegale Einreisen aus Belarus zu unterbinden. Wie Seehofer in der "Bild am Sonntag" sagte, sind bereits acht Hundertschaften der Polizei zur Unterstützung ins Grenzgebiet geschickt worden. Auch die Wiedereinführung von regelmäßigen Passkontrollen zwischen Deutschland und Polen zieht Seehofer in Betracht. Sollte sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze nicht entspannen, müsse man in Abstimmung mit Warschau und dem Land Brandenburg überlegen, diesen Schritt zu gehen. Erst gestern wurde in Mecklenburg-Vorpommern ein Kleintransporter gestoppt, in dem 31 Iraker versteckt waren. Die belarussischen Behörden stehen im Verdacht, Migranten gezielt ins Land zu holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten zu schleusen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 09:00 Uhr