Corona-Zahlen sind leicht rückläufig

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht rückläufig, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Für heute meldet das Robert Koch-Institut gut 14.600 neue Positiv-Tests. Am Sonntag vor einer Woche waren es gut tausend mehr. Ähnlich sah es am gestrigen Samstag aus: Hier wurden im Wochenvergleich 1.300 Fälle weniger gemeldet. Allerdings beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz deutschlandweit mehr als 130 und liegt damit klar über dem von der Politik angestrebten Wert von unter 50. In Bayern übersteigt der Inzidenzwert noch den Bundesschnitt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 11:00 Uhr