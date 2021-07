Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter an

Nachrichtenarchiv - 26.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an. Das Robert Koch Institut meldete heute Morgen 958 neue Infektionen. Das sind gut 400 mehr als am Montag vergangener Woche. Entsprechend stieg die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI auf 14,3. In Bayern verzeichnet der Landkreis Schwandorf einen besonders starken Anstieg der Inzidenz. Sie liegt 27,1. Das ist aktuell der vierthöchste Wert in Bayern. Die Behörden hatten nach einem Corona-Ausbruch in einer Firma im Landkreis mit dem Anstieg gerechnet. Dort hatten sich mindetens 30 Beschäftigte infiziert

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2021 09:00 Uhr