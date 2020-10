Corona-Zahlen in Berlin steigen über Warnwert

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundeshauptstadt steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Inzwischen wurde erstmals für die ganze Metropole der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 überschritten. Laut Lagebericht des Berliner Senats liegt er bei 52,8. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage an. In mehreren Berliner Innenstadtbezirken wurde die Marke schon früher deutlich überschritten, sie wurden deshalb von einigen Bundesländern zu Risikogebieten erklärt. Bundesgesundheitsminister Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, haben sich heute besorgt über die Entwicklung der Infektionszahlen in ganz Deutschland gezeigt. Beide forderten, dass die bestehenden Auflagen strikt eingehalten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 18:00 Uhr