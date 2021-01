Corona-Zahlen in Bayern leicht rückläufig - Herrmann sieht Erfolg der 15-Kilometer-Regel

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In Bayern sind seit gestern mehr als 2.220 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden - das meldet das Landesamt für Gesundheit. Dennoch legen Statistiken des Robert-Koch-Instituts nahe, dass die Zahl der Neuinfektionen im Freistaat leicht rückläufig ist. Demnach liegen heute 17 Landkreise und Städte in Bayern über dem 7-Tages-Inzidenzwert von 200. Vorgestern, am Freitag, waren es noch 25 gewesen. Innenminister Herrmann betonte im BR-Gespräch, dass sich viele Menschen an die 15-Kilometer-Regel gehalten hätten. Trotz intensiver Kontrollen habe die Polizei nur wenige ortsfremde Tagestouristen zurückschicken müssen. "Ich glaube, die 15-Kilometer-Regelung hat sich als ein maßvolles Instrument bewährt", so Herrmann wörtlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 17:00 Uhr