Corona-Zahlen in Bayern gehen etwas zurück - seit heute gilt 2G im Einzelhandel

München: Wer ab heute in Bayern einkaufen geht, braucht für viele Geschäfte einen 2G-Nachweis. Mode- oder Sportgeschäften etwa lassen nur noch Geimpfte und Genese rein. Ungeimpfte dürfen nur in Läden des täglichen Bedars - Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Apotheken. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Ohlmann, kündigte genaue Kontrollen an und warb um Verständnis für das Personal. Unterdessen geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Freisstaat weiter etwas zurück: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 493. Gestern lag der Wert noch bei über 520.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.12.2021 09:45 Uhr