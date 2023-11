Corona wieder für die meisten Atemwegserkrankungen verantwortlich

Berlin: In Deutschland ist das Corona-Virus wieder die häufigste Ursache für einen Atemwegsinfekt - das erste Mal seit dem vergangenen Winter. Wie eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts dem Bayerischen Rundfunk sagte, sind derzeit etwa rund sieben Millionen Menschen im Land an einem Atemwegsinfekt erkrankt. Knapp ein Viertel davon, also gut 1,5 Millionen, haben demnach Corona. Das verhindert dem RKI zufolge gerade offenbar die Ausbreitung von Grippeviren, die gerade nicht einmal ein Prozent der Atemwegsinfekte verursachen. Mit deutlich mehr Grippe-Erkrankungen rechnet das Institut deshalb jetzt erst im Januar. Der Hausärzteverband empfiehlt deswegen, die Zeit noch für eine rechtzeitige Grippeimpfung zu nutzen. Denn ab Neujahr könnten sich Corona- und Grippewelle überschneiden und für Engpässe in den Arztpraxen sorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 18:15 Uhr