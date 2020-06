Corona-Warnapp in Deutschland gestartet

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus ist nach wochenlangen Vorbereitungen die staatliche Warn-App gestartet. Jeder kann sie freiwillig verwenden. Kanzleramtsminister Braun sagte, das Herunterladen der App sei ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung. Die Bürger könnten sich auf hohe Standards beim Datenschutz verlassen, so Braun. Die App soll es erleichtern, Infektionen nachzuverfolgen. Sie kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 13:00 Uhr