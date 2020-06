Corona-Warn-App steht zum Download bereit

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes ist jetzt verfügbar. Seit etwa zwei Uhr heute Früh kann sie sowohl im Store von Apple als auch von Google heruntergeladen werden. Am Vormittag wollen Vertreter der Bundesregierung, des Robert-Koch-Instituts und der beteiligten Unternehmen das Programm offiziell vorstellen. Die App soll helfen, Infektionsketten zu unterbrechen: Sie schlägt Alarm, wenn Nutzer, länger Kontakt zu einem Infizierten hatten. Die Nutzung ist freiwillig. Bayerns Gesundheitsministerin Huml sprach in München von einem neuen wichtigen Baustein, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten: Sie helfe Infektionsketten zu durchbrechen. Die CSU-Politikerin sagte, sie hoffe, dass sich möglichst viele Menschen in Bayern die App herunterladen. Den Link zur App finden Sie auf BR24.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 07:00 Uhr