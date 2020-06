Corona-Warn-App kostet rund 20 Millionen Euro

EU-Kommission will Einreisestopp ab Juli schrittweise lockern

Brüssel: Der in der Corona-Krise verhängte Einreisestopp in die EU soll nach Empfehlungen der Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die EU-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für die die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten, schlug die EU-Behörde vor. Welche das sein könnten, ließ sie aber offen. Grundlage der Entscheidung sollte die jeweilige epidemiologische Situation in den Ländern sowie deren Reaktion auf das Coronavirus sein. Ebenso solle bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob das Land selbst EU-Bürger einreisen lässt. Konkret wurde die EU-Kommission nur mit Blick auf die sechs Balkanstaaten Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien. Für sie solle vom 1. Juli an der Einreisestopp aufgehoben werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2020 13:15 Uhr