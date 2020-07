Corona-Warn-App jetzt 15 Millionen mal heruntergeladen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht aufklarend, 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend an den Alpen noch Schauer, sonst überwiegend freundlich. In der Nacht meist klar bei 12 bis 7 Grad. Morgen und am Mittwoch in Südbayern viel Sonnenschein. Im Norden teils bewölkt, teils freundlich; am Donnerstag Schauer. Tageshöchstwerte morgen 18 bis 23, dann 20 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 18:00 Uhr