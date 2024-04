Corona war 2021 die zweithäufigste Todesursache

Seattle: Corona war im Jahr 2021 die zweithäufgste Todesursache weltweit. Das haben Forschende der University of Washington laut einem Bericht des Fachblatts "The Lancet" herausgefunden. Demnach waren in dem betreffenden Jahr nur Herzkrankheiten für mehr Todesfälle verantwortlich. Aufgrund von Todesfällen durch Covid 19 sank die weltweite Lebenserwartung der Studie zufolge zwischen 2019 und 2021 um 1,6 Jahre. Es wurden aber regionale Unterschiede festgestellt. In Lateinamerika und der Karibik verringerte sich die Lebenserwartung den Angaben nach mit 3,6 Jahren am stärksten.

