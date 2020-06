Corona: Viele Einwohner von Ischgl waren infiziert

Presserat leitet Verfahren gegen "taz"-Kolumne ein

Berlin: Der Deutsche Presserat hat ein Verfahren wegen einer polizei-kritischen Kolumne in der Zeitung "taz" eingeleitet. Der Beschwerdeausschuss will Anfang September darüber beraten, ob der Text gegen die ethischen Standards des Journalismus verstößt. In dem Beitrag zieht die Autorin den Schluss, dass Polizisten außer in ihrem Job nur noch auf einer Mülldeponie arbeiten könnten. Bundesinnenminister Seehofer wollte als oberster Dienstherrr der Polizei eine Anzeige gegen die Kolumnistin erstatten. Nun gab er bekannt, dass er darauf verzichtet und stattdessen die Chefredaktion der "taz" zu einem Gespräch einladen will. Seehofer betont in seiner Stellungnahme, es gehe nicht um einen Eingriff in die Pressefreiheit, sondern um die Diskussion über den Umgang miteinander.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 12:00 Uhr