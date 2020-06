Corona verursacht Verfahrensflut an bayerischen Gerichten

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei den bayerischen Verwaltungsgerichten sind bereits mehrere hundert Klagen gegen Corona-Vorschriften eingegangen. Allein beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wurden nach Angaben einer Sprecherin bisher mehr als 100 Normenkontrollverfahren entschieden. Das sind Verfahren, in denen überprüft wird, ob eine Rechtsvorschrift Grundrechte unzulässig einschränkt. Es sei zum Beispiel um Ausgangsbeschränkungen gegangen, die Quarantänevorschriften oder die Versammlungsfreiheit, so die Sprecherin. Bei den sechs Verwaltungsgerichten in Bayern seien noch mehr als 80 Verfahren und Eilverfahren anhängig, über 160 Verfahren seien abgeschlossen. Erst gestern hat das Verwaltungsgericht Regensburg entschieden, dass ein Hotel im Bayerischen Wald seinen Wellness-Bereich wieder öffnen darf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 08:15 Uhr