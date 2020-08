Corona-Testzentren öffnen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Zur Stunde wird die Corona-Teststation an der A3 in Betrieb genommen. Sie ist - neben Kiefersfelden und Walserberg - eine von drei bayerischen Stationen an der Grenze zu Österreich. Rund um die Uhr können sich am Rastplatz Donautal Ost alle Rückkehrer aus Österreich freiwillig und kostenlos auf Covid19 testen lassen. Mit den Testzentren soll verhindert werden, dass das Corona-Virus aus anderen Ländern nach Bayern eingeschleppt wird. Ab heute ist auch die Drive-In-Teststation auf der Münchner Theresienwiese wieder geöffnet. Dort sind Tests aber nur zwischen 9 und 12 Uhr möglich, wenn man sich vorher online angemeldet hat. Auch am Nürnberger Hauptbahnhof soll heute ein Testzentrum in Betrieb gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 07:00 Uhr