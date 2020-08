Corona-Teststationen werden gut angenommen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Teststationen in Deutschland melden wachsenden Andrang. Allein in Bayern haben sich bisher rund 18.000 Urlauber auf das Virus untersuchen lassen, hieß es in München. Auch am Flughafen Hannover hat die Nachfrage nach freiwilligen Tests nach Angaben der Betreiber zugenommen. Der Frankfurter Flughafen, dessen Zentren schon seit Ende Juni geöffnet sind, meldet kontinuierlich steigende Zahlen. Momentan sind es dort etwa 2000 Testungen täglich und etwa 40.000 insgesamt. Bundesgesundheitsminister Spahn rief Reiserückkehrer erneut dazu auf, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Die steigenden Corona-Infektionszahlen seien ein Warnsignal. Seit gestern können sich alle Einreisenden auch ohne Krankheitsanzeichen innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Virus testen lassen. Möglich ist das auch in Gesundheitsämtern und Arztpraxen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 23:00 Uhr