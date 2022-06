Corona-Tests sind nicht mehr generell gratis

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab sofort müssen die meisten Menschen für einen Corona-Schnelltest bezahlen. Nach einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums sind die "Bürgertests" nur noch für Risikogruppen und Personen kostenlos, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dazu zählen unter anderem pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderungen oder Kinder bis fünf Jahren. Alle anderen müssen drei Euro bezahlen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach lagen die Ausgaben für die "Bürgertests" zuletzt bei etwa einer Milliarde Euro im Monat. Die bayerische Staatsregierung kündigte für August eine neue Impfkampagne an. Das hat Gesundheitsminister Holetschek im BR Fernsehen bekanntgegeben. Dabei geht es um die Hygieneregeln und die Corona-Impfung. Der Freistaat will so auch für ein sicheres Oktoberfest werben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2022 08:00 Uhr