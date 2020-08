Corona-Tests: Kosten für Rückkehrer werden ab Samstag erstattet

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei freiwilligen Corona-Tests müssen Reisende aus dem Ausland von morgen an die Kosten nicht mehr selbst tragen. Das Bundesgesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass dann eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen vorgesehen ist. Voraussetzung sind ein Test innerhalb von drei Tagen nach der Rückkehr und der Nachweis eines Auslandsaufenthalts. Auch die Kosten für einen Wiederholungstest wenige Tage später werden übernommen. Für Menschen aus Risikogebieten soll wahrscheinlich kommende Woche eine Corona-Testpflicht eingeführt werden. In Bayern haben sich inzwischen tausende Menschen an den Corona-Teststationen für Reiserückkehrer untersuchen lassen. Laut Gesundheitsministerin Huml werden die Testmöglichkeiten an den Bahnhöfen in München und Nürnberg, an Autobahn-Raststätten und den Flughäfen gut angenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 18:15 Uhr