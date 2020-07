Corona-Tests für Urlaubs-Rückkehrer an Flug- und Seehäfen beschlossen

Berlin: Wer seinen Urlaub in einem Corona-Risikogebiet verbringt, kann sich bei der Rückreise künftig direkt bei der Ankunft in Deutschland testen lassen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, Teststellen an Flug- und Seehäfen einzurichten. Die Urlauber werden bei der Einreise auf das Angebot hingewiesen, verpflichtend sind die Tests aber nicht. Auch Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich testen lassen, allerdings nicht in den Flughäfen selbst. Die Tests sind für alle Reisenden kostenlos. Außerdem werden Aussteigekarten wieder eingeführt. Sie sollen nicht nur für Flugzeuge, sondern auch für den Schiffsverkehr und grenzüberschreitende Bahn- und Busreisen gelten. Bundesgesundheitsminister Spahn appellierte an Reisende, weiterhin vernünftig zu handeln und wachsam zu bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 17:00 Uhr