Corona-Tests bei Mamminger Bürgern sind bisher alle negativ

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in der niederbayerischen Gemeinde sind bisher alle Tests von Mamminger Bürgern negativ ausgefallen. Das gab Landrat Werner Bumeder am Abend bekannt. Insgesamt hätten sich bislang rund 2.000 der gut 3.000 Einwohner testen lassen. Von 90 Prozent der Tests habe man die Ergebnisse - alle negativ, so Bumeder. Damit werde immer deutlicher, dass das Virus von dem landwirtschaftlichen Betrieb nicht in die Bevölkerung getragen wurde. In dem Betrieb hatten sich mehr als 170 Erntehelfer infiziert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 05:00 Uhr