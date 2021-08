Corona-Tests bald nicht mehr kostenlos

Nachrichtenarchiv - 11.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die kostenlosen Corona-Bürgertests zum 11. Oktober abzuschaffen. Zudem kommen auf die noch nicht Geimpften verschärfte Testvorschriften zu. Sie müssen ab 23. August einen negativen Test vorlegen, um als Besucher in Krankenhäuser, Altenheime oder auch in Restaurants zu kommen. Kritiker sprechen von einer Impfpflicht durch die Hintertür. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, wies diese Darstellung am am Abend im ZDF zurück und verwies auf die Testmöglichkeit. Eine echte Impfpflicht gebe es dagegen für die Masern-Impfung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 02:00 Uhr