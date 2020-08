Corona-Tests an der A93 laufen nach BR-Informationen deutlich besser

Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiefersfelden – Die Abläufe bei der Corona-Teststation an der A93 haben sich nach BR-Informationen deutlich verbessert. Eine nicht-repräsentative, exklusive Studie des BR zeigt, dass 90% der Getesteten weniger als drei Tage auf ihr Ergebnis warten mussten. 9 von 10 willkürlich ausgewählten Menschen, die sich am vergangenen Freitagnachmittag testen ließen, wurden bereits gestern Morgen über das Ergebnis informiert, obwohl auch Samstag offiziell ein arbeitsfreier Tag war. Die Befragten zeigten sich schon bei der Abwicklung des Corona-Tests zufrieden. Die Registrierung per QR-Code und App funktioniere schnell und unkompliziert, hieß es. Die Teststation wird seit gut einer Woche von einem privaten Betreiber geführt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 03:00 Uhr