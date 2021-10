Corona-Tests an bayerischen Schulen sind rechtmäßig

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Regelung zu Corona-Tests an den Schulen im Freistaat ist voraussichtlich rechtmäßig. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat einen entsprechenden Eilantrag gegen die Testpflicht abgelehnt. Ein 19-jähriger Schüler hatte geklagt, weil er sich durch die drei Mal wöchentlich zu erbringenden Tests in seinen Grundrechten verletzt sah. Den Richtern zufolge ist die Regelung aber notwendig, da es in der Altersgruppe des Klägers noch keinen hinreichenden Impfschutz gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 22:00 Uhr