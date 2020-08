Corona-Testpflicht tritt in Kraft

Nachrichtenarchiv - 08.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich ab sofort auf eine mögliche Infektion mit dem Virus testen lassen. Die Verpflichtung dazu ist heute in Kraft getreten. Alternativ kann ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als zwei Tage ist. Bis zu drei Tage nach der Ankuft ist der kostenlose Test möglich. Er kann an Flughäfen, Bahnhöfen Testzentren und in Artzpraxen gemacht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.08.2020 04:00 Uhr