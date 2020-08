Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten ab Samstag

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab übermorgen gilt in Deutschland eine Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Laut Gesundheitsminister Spahn handele es sich dabei um einen so wörtlich "zumutbaren Eingriff". Die Tests sind für alle kostenlos. Getestet wird direkt am Flughafen oder in den neu aufgestellten Testzentren. Alternativ kann ein Testergebnis aus dem Reiseland vorgelegt werden. Beispielsweise verlangt die Türkei für Ausreisende ein solches Zertifikat bereits vor dem Abflug. Von der Idee, wer in ein Risikoland reist, müsse den Test auch selbst bezahlen, halte Spahn nichts. Es dürfe keine soziale Frage werden, betonte er. In Deutschland haben sich laut Robert-Koch-Institut erstmals seit Anfang Mai wieder mehr als 1.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Es handele sich dabei um kleinere Ausbrüche etwa auf Familienfeiern oder am Arbeitsplatz, so der Gesundheitsminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 14:00 Uhr