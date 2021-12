Corona-Testpflicht für Kita-Kinder in Bayern kommt

Das Wetter: Anfangs bewölkt mit Schnee, später von Westen her freundlicher

Das Wetter in Bayern: Anfangs noch bewölkt mit etwas Schneefall, im Verlauf wird es von Westen her freundlicher, böiger Wind bei maximal 3 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt und Schnee, vor allem im Südwesten, am Donnerstag auch im Osten. Am Freitag wechselhaft, mit weiteren Schneeschauern. Höchstwerte plus 5 bis minus ein Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 06:00 Uhr