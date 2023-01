Corona-Testpflicht für Einreisende aus China ab Montag

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Corona-Testpflicht für Einreisende aus China soll an deutschen Flughäfen ab Montag um 0 Uhr gelten. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, wird das Kabinett der dazu angepassten Verordnung noch heute zustimmen. Einreisende aus China müssen den Fluggesellschaften dann mindestens einen negativen Schnelltest vorlegen. Deutsche Behörden planen an Flughäfen dazu Stichproben. Die Testergebnisse dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Die Bundesregierung war gestern einer EU-Empfehlung gefolgt und hatte eine Testpflicht für Reisende aus China angeordnet. Die gilt bereits in einigen EU-Ländern, den USA und mehreren asiatischen Staaten. Das japanische Gesundheitsministerum teilte mit, dass seit Beginn der Kontrollen vor einer Woche gut 8 Prozent der Reisenden aus China positiv auf Corona getestet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 14:00 Uhr