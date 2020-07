Corona-Testpflicht für bestimmte Reiserückkehrer kommt

Meuthen will verhindern, dass Kalbitz AfD-Fraktionschef bleibt

Berlin: Der AfD-Vorsitzende Meuthen will verhindern, dass der aus der Partei ausgeschlossene Andreas Kalbitz Fraktionschef in Brandenburg bleibt. Damit würde sich die gesamte Fraktion direkt gegen die Partei im Ganzen wenden. Das wäre so nicht hinnehmbar, sagte Meuthen im RBB-Sender "Radio eins". Das AfD-Bundesschiedsgericht hatte am Samstag einen Beschluss vom Mai bestätigt, die Parteimitgliedschaft von Kalbitz zu annulieren. Grund dafür war eine frühere Mitgliedschaft von Kalbitz in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" sowie bei den Republikanern. Beides habe er beim Eintritt in die AfD nicht angegeben, hieß es. Kalbitz hatte angekündigt, gegen den Parteiausschluss weiter rechtlich vorgehen und Landtagsfraktionschef in Brandenburg bleiben zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2020 19:00 Uhr