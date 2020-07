Corona-Test-Beschlüsse der Gesundheitsminister rufen geteiltes Echo hervor

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die geplanten Corona-Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen stoßen auf gemischte Reaktionen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach zeigte sich zufrieden. Die Tests könnten eine zweite Corona-Welle zwar nicht verhindern, aber die Auswirkungen begrenzen. FDP-Fraktionsvize Theurer dagegen kritisierte, die Beschlüsse der Gesundheitsminister von Bund und Ländern kämen zu spät. Er verwies darauf, dass die Sommer-Reisezeit schon in vollem Gange sei. Für Kritik sorgt auch, dass die Tests auf freiwilliger Basis angeboten werden. Der Virologe Alexander Kekulé sagte im B5-Thema des Tages, dass bei Rückkehrern aus Risikogebieten verpflichtende Tests sinnvoll gewesen wären - und zwar auch bei Reisenden, die über den Landweg nach Deutschland heimkehrten. Laut Beschluss der Gesundheitsminister sollen bei Auto- oder Bahnfahrern an den Grenzen lediglich Stichproben durchgeführt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 00:00 Uhr