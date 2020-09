Corona-Studie des Robert Koch-Instituts startet in Straubing

Kurzarbeit trifft vor allem den Süden

München: Die meisten Kurzarbeiter gibt es in der gegenwärtigen Krise in Süddeutschland. Wie das Ifo-Institut meldet, war in Bayern und Baden-Württemberg im August rechnerisch jeder sechste sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Kurzarbeit. Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Link begründet das mit den vorherrschenden Industriezweigen im Süden Deutschlands: "In Ländern mit großer Automobil- und Zulieferer-Industrie sowie Metallverarbeitung und Maschinenbau wird weiterhin sehr viel Kurzarbeit gefahren", so Link wörtlich. Am geringsten ist die Zahl der Kurzarbeiter im Norden und Osten Deutschlands mit zehn Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 10:00 Uhr