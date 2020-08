Corona-Strategie: Ministerpräsident Söder fordert gemeinsamen Mechanismus

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Erstmals seit Juni beraten heute die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit Kanzlerin Merkel über eine Neuausrichtung der Corona-Strategie. Dabei geht es vor allem um einheitliche Regeln für ganz Deutschland, nachdem die Bundesländer in den vergangenen Wochen jeweils eigene Maßnahmen ergriffen hatten. Ein zentraler Streitpunkt ist dabei der Umgang mit Corona-Tests für Reisende. Während Gesundheitsminister Spahn die Testpflicht für Rückkehrer wieder abschaffen will und stattdessen auf den Ausbau der Quarantäne-Regel pocht, hält Bayerns Ministerpräsident Söder dies nicht für umsetzbar. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Söder, die Quarantäne habe bisher schon nicht funktioniert, überdies entstünden so enorme Kosten für den Steuerzahler. Laut Söder wird jetzt ein gemeinsamer Mechanismus benötigt. Dort, wo die Infektionszahlen steigen, müsse es Beschränkungen geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 08:00 Uhr