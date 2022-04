Corona-Schultests in Bayern entfallen ab Mai

HSV gewinnt Nachholspiel der zweiten Liga

Hamburg: Der HSV hat in einem Nachholspiel der zweiten Fußball-Bundesliga mit 4:0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen. In der deutschen Eishockey-Liga sind Nürnberg und Ingolstadt jeweils mit einer Niederlage in die Pre-Play-Offs gestartet. Nürnberg verlor gegen Düsseldorf mit 2:3, Ingolstadt in Köln mit 3:4. Um in das Viertelfinale einzuziehen, sind zwei Siege notwendig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2022 01:00 Uhr