Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung soll es bald bei großen Einzelhändlern geben

Nachrichtenarchiv - 02.03.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bei dm und Rossmann soll es in einer Woche Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung zu kaufen geben. dm-Geschäftsführer Bayer nannte den 9. März als Verkaufsstart unter der Bedingung, dass Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden. Das Unternehmen betonte, dass die Tests bei richtiger Anwendung eine hohe Zuverlässigkeit hätten. Aldi Süd will den Verkauf in Kürze starten. Auch Edeka, Lidl und Rewe haben ähnliche Pläne. Wie teuer die Selbsttests sein könnten, dazu machte noch kein Unternehmen konkrete Angaben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.03.2021 02:00 Uhr