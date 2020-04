Corona-Rettungspaket stößt auf geteiltes Echo

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Einigung der EU-Finanzminister auf ein 500 Milliarden Euro schweres Corona-Rettungspaket stößt in der Politik auf unterschiedliche Reaktionen. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Rehberg, schrieb, der Beschluss ebne den Weg für umfassende Finanzhilfen für die besonders von der Corona-Krise betroffenen Mitgliedsländer. SPD-Chef Walter-Borjans nannte die Einigung einen "Lichtblick für den ganzen Kontinent". Er mahnte aber, gemessen an den Maßnahmen, die der Bundestag allein für Deutschland beschlossen habe, müssten für Italien und Spanien weitere Schritte folgen, zum Beispiel gemeinsame europäische Staatsanleihen. FDP und Grüne üben dagegen Kritik an der Einigung der Finanzminister.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 15:15 Uhr