Corona-Reproduktionswert R liegt in Deutschland wieder deutlich über 1

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Corona-Reproduktionsfaktor R ist in Deutschland deutlich über 1 gestiegen. In der Sieben-Tages-Schätzung liegt er laut Robert Koch-Institut nun bei 1,55. Das bedeutet, dass 100 Infizierte im Schnitt 155 weitere Menschen anstecken. Das RKI betont aber, der Grund für den Anstieg seien lokal begrenzte Ausbrüche wie der in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden beim Unternehmer Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mittlerweile mehr als 1000 Beschäftigte positiv getestet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 02:00 Uhr