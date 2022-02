Corona-Reisebestimmungen werden international immer weiter gelockert

Scholz will erneut mit Putin telefonieren

Berlin: Bundeskanzler Scholz will wegen des Rußland-Ukraine-Konflikts heute noch einmal mit dem russischen Präsidenten Putin telefonieren. Das Gespräch soll am späteren Nachmittag stattfinden, kündigte Regierungssprecher Hebestreit an. Die Unterredung sei eng mit dem französischen Präsidenten Macron abgesprochen und werde sich auch um einen möglichen Gipfel mit Putin und US-Präsident Biden drehen. Die Bundesregierung begrüße, so Hebestreit, ein direktes Treffen der beiden Staatschefs. Man hoffe, dass die russische Seite dieses Angebot annehmen werde. Nach Angaben des Kremls gibt es noch keine konkreten Pläne für ein Gipfel-Treffen. Man schließe dies aber selbstverständlich nicht aus. Die Lage in der Donbas-Region im Osten der Ukraine bezeichnete Moskau als Besorgnis erregend. Angeblich soll heute von der Ukraine aus, ein Grenzposten in Russland beschossen worden sein. Die Regierung in Kiew weist den Vorwurf entschieden zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 13:00 Uhr