Corona-Regeln zur Kurzarbeit sollen bald auslaufen

Kurzmeldung ein/ausklappen Almauftrieb beginnt im Zeichen von Wolf und Bär

Schönau am Königssee: Bei nasskaltem Wetter beginnt für die Bauern und ihre Tiere nun langsam der Bergsommer. Am Königssee werden am Morgen die Rinder wieder per Schiff zu ihren Weideplätzen gebracht. Zu dem dortigen Almauftrieb wird auch Bayerns Agrarministerin Kaniber erwartet. In den kommenden Wochen werden auch in anderen Teilen Oberbayerns und im Allgäu Schafe und Kühe auf die Berge getrieben. Heuer ist die Weidezeit besonders von der Diskussion um Bär und Wolf geprägt. Die Staatsregierung hatte zum 1. Mai im Hinblick auf die Sommersaison eine neue Wolfsverordnung in Kraft gesetzt, die den Abschuss erleichtert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2023 07:00 Uhr