Corona-Quarantäne ab 1. Mai nur noch freiwillig

UN-Generalsekretär kritisiert Politik wegen Bericht des Weltklimarats

Genf: UN-Generalsekretär Guterres hat als Reaktion auf den Bericht des Weltklimarats harte Kritik an Politik und Wirtschaft geübt. Der Bericht zeige, dass die Weichen klar in Richtung einer unbewohnbaren Erde gestellt seien, sagte Guterres in einer Videobotschaft. In seinem Dokument hatte der Weltklimarat deutlich gemacht, dass nur eine rasche und drastische Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes die Erderwärmung noch auf die angestrebten maximal 1,5 Grad begrenzen könne. Es seien effektive Maßnahmen bekannt, hieß es. Doch in Wahrheit sei der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen zwischen 2010 und 2019 so hoch wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gewesen. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, sagte dazu, die Emissionskurve sei nicht nach unten gegangen, es sei nur der Anstieg etwas abgeflacht. Der Verbrauch fossiler Energien müsse dringend gedrosselt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2022 21:45 Uhr