Corona-Proteste in Schweinfurt bleiben weitgehend friedlich

Lindner sieht EU-Pläne für moderne Gaskraftwerke positiv

Berlin: Auf die Energie-Vorschläge der EU-Kommission kommt nach mehreren ablehnenden Stellungnahmen aus der Ampel-Koalition nun eine positive Reaktion: FDP-Chef und Finanzminister Lindner bezeichnet erleichterte Investitionen in moderne Gaskraftwerke als sinnvoll. Deutschland brauche eine Übergangs-Technologie, wenn es auf Kernkraft und Kohle verzichte, so Lindner in der Süddeutschen Zeitung. Er sei dankbar, dass die Kommission offenbar Argumente aus Berlin aufgegriffen habe. Kritisch sieht aber auch der FDP-Chef die EU-Pläne zur Atomenergie: Hier vertrete die Bundesregierung eine andere Position als die Kommission. Brüssel hatte vorgeschlagen, Investitionen in moderne Gas- und Kernkraftwerke als umweltfreundlich anzuerkennen und damit zu erleichtern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.01.2022 18:30 Uhr