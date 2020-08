Corona-Politik: Schulen und Kitas haben für Spahn Vorrang

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat deutlich gemacht, welche Bereiche in der Corona-Politik für ihn in den nächsten Monaten Vorrang haben. Nach den Worten des CDU-Politikers haben einerseits Schulen und Kindertagesstätten Priorität. Die Schließungen im Frühjahr seien für die Familien sehr belastend gewesen, sagte Spahn. Er sprach sich außerdem dafür aus, Wirtschaft und Einzelhandel geöffnet zu halten. Es habe sich gezeigt, dass der Einzelhandel mit seinen Schutzmaßnamen keine größere Quelle der Infektionsverbreitung sei. Der Gesundheitsminister will mit den Ländern darüber sprechen, welche Form von Veranstaltungen und Feiern künftig stattfinden können. Mit Blick auf die Maskenpflicht verwies Spahn darauf, dass es darum gehe, die anderen zu schützen und nicht nur sich selbst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 14:00 Uhr