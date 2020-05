Corona-Politik ist laut Kretschmann ab sofort Sache der Länder

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Das weitere Vorgehen in der Corona-Krise ist künftig allein Ländersache. Das teilte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann mit. Er sagte, die Verantwortung liege nun bei den Ministerpräsidenten und Landkreisen. Kretschmann zufolge wird es daher auch keine weiteren Bund-Länder-Konferenzen zur Abstimmung in der Corona-Krise geben. Zuletzt hatte Thüringens Regierungschef Ramelow für Diskussionen gesorgt, weil er ankündigte, dass Corona-Auflagen in seinem Land künftig nur noch von lokalen Behörden verhängt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 13:45 Uhr