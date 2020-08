Corona-Panne: Bayerische Behörden werden nicht alle positiv Getesteten ermitteln können

Mitarbeiter an Passauer Teststation positiv auf Corona getestet

Passau: Ein Mitarbeiter der Corona-Teststation an der A3 bei Passau ist positiv auf das Virus getestet worden. Das hat das Gesundheitsamt jetzt bestätigt. Der positiv getestete Mann arbeitet für die private Firma eurofins, die am 10. August das Testzentrum an der A3 übernommen hatte. Bei der Übergabe der Station war er mit den dort eingesetzten Ehrenamtlichen in Kontakt. Sie haben sich alle nicht angesteckt. 40 Personen hatten sich bis zum Testergebnis in Quarantäne begeben und fielen deshalb vorübergehend für andere Tätigkeiten aus, zum Beispiel im Rettungsdienst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 11:00 Uhr