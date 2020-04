Corona-Pandemie trifft Arbeitsmarkt in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Corona-Krise macht sich deutlich auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland bemerkbar. Die Zahl der Erwerbslosen ist im April um mehr als 300.000 im Vergleich zum März gestiegen: Derzeit sind hierzulande 2,64 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8 Prozent und damit saisonuntypisch um 0,7 Punkte höher als im Vormonat. Rund 751.000 Betriebe meldeten Kurzarbeit an. Dort sind insgesamt mehr als 10 Millionen Menschen beschäftigt, die aber nicht alle betroffen sind, wie die Bundesagentur für Arbeit betonte. Der Chef der Bundesarbeitsagentur, Scheele, sagte, der Arbeitsmarkt stehe stark unter Druck. Die Corona-Pandemie belastet auch den bayerischen Arbeitsmarkt: Derzeit sind im Freistaat knapp 272.000 Menschen als erwerbslos gemeldet - fast ein Fünftel mehr als im Vormonat. Die Quote liegt damit nun bei 3,6 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 11:00 Uhr