Corona-Pandemie stürzt deutsche Wirtschaft in Rezession

Benedikt XVI. schlägt Ehrentitel für seinen Vorgänger vor

Rom: Der emeritierte Papst Benedikt hat sich dafür ausgesprochen, seinen Vorgänger besonders zu ehren. Johannes Paul II. solle in Zukunft mit dem Beinamen "der Große" genannt werden. In einem Brief an polnische Kleriker schreibt Benedikt, Johannes Pauls Rolle bei der Überwindung des Kommunismus könne so gewürdigt werden. Er gehöre damit auf eine Stufe mit den spätantiken Päpsten Leo und Gregor, die bisher als einzige den Ehrentitel "der Große" tragen. Johannes Paul gilt der katholischen Kirche bereits seit 2014 als Heiliger, am Montag jährt sich sein Geburtstag zum hundersten Mal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 00:00 Uhr