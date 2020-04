Corona-Pandemie prägt Osterfeierlichkeiten weltweit

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Christen in aller Welt haben Ostern unter besonderen Bedingungen gefeiert. Papst Franziskus betete im nahezu leeren Petersdom für die Corona-Opfer. Von Politikern forderte er Solidarität. Diese Zeit erlaube weder Gleichgültigkeit noch Egoismus. Auch in Jerusalem fanden die Osterfeierlichkeiten im kleinsten Kreis statt. In Deutschland blieben die Kirchen leer. Predigten wurden im Radio, Fernsehen und Internet übertragen. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Bätzing, verwies auf die guten Seiten der Krise. In seiner Predigt im Limburger Dom sagte er, er habe selten so viel Freundlichkeit und Humor erlebt. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strom, rief dazu auf, aus der Auferstehung Jesu Christi Hoffnung zu schöpfen. Das Licht sei stärker als die Dunkelheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 22:30 Uhr