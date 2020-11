Corona-Pandemie macht sich in deutscher Sterbestatistik bemerkbar

Söder verteidigt Verlängerung des Teil-Lockdowns

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat im Landtag verteidigt, dass der Teil-Lockdown wegen der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen verlängert werden muss. In seiner Regierungserklärung sagte der CSU-Chef, die Maßnahmen hätten in den vergangenen Wochen bereits zu Zwischenerfolgen geführt und man habe einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindern können. Eine Entwarnung könne er aber nicht geben. Söder rief die Kommunen im Freistaat dazu auf, für Erzieherinnen und Erzieher einen Corona-Bonus zu prüfen. Nach seinen Worten wäre der Freistaat bereit, sich daran zu beteiligen. Die Fraktions-Chefin der Grünen Schulze griff Söder für dessen Krisenmanagement scharf an. Sie beklagte unter anderem die Überlastung der Gesundheitsämter und die schleppende Versorgung der Schulen mit Laptops.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 15:00 Uhr