Corona-Pandemie führt zu Rekordrückgang bei CO2-Ausstoß

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die Lähmung der Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie führt laut der Internationalen Energieagentur zum größten Rückgang von Treibhausgas-Emissionen, den es je gegeben hat. Der CO2-Ausstoß dürfte in diesem Jahr um acht Prozent, der weltweite Energiebedarf um sechs Prozent sinken, wie die IAE prognostiziert. Auch beim Konjunktureinbruch infolge der Finanzkrise 2009 sei der Rückgang in absoluten Zahlen jeweils nicht so groß gewesen. IAE-Direktor Birol forderte die Regierungen weltweit dazu auf, den Wiederaufbau nach der Pandemie auf umweltfreundlichere Energien auszurichten. Er betonte, angesichts der Zahl der Toten und des wirtschaftlichen Traumas in der ganzen Welt sei der historische Rückgang der globalen Emissionen kein Anlass zum Jubel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 11:00 Uhr