Corona-Pandemie führt zu höheren Bildungsausgaben in Deutschland

Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise Schnee

Das Wetter in Bayern: Es bleibt stark bewölkt. Besonders im Süden und Osten gibt es Schneefälle, in tiefen Lagen ist auch Schneeregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 4 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst sonnig , am Nachmittag von Westen her vereinzelt Schnee. Am Wochenende oft stark bewölkt mit etwas Schnee oder Schneeregen, am Sonntag auch Regen. Tasgeshöchstwerte -1 bis +6 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.12.2021 09:45 Uhr