Corona-Pandemie drückt TUI weit ins Minus

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Die Corona-Krise hat den Tourismusriesen TUI tief in die roten Zahlen gedrückt. Wie der Konzern heute mitteilte, hat er zum Ablauf des Geschäftsjahrs Ende September ein Minus in Höhe von 3,1 Milliarden Euro eingefahren. TUI-Chef Joussen blickt aber optimistisch auf die Zeit nach Corona. Alle Indikatoren wiesen auf einen erfolgreichen Neustart des Reisegeschäfts hin, sobald die Pandemie überwunden sei, sagte er bei der Vorlage der Geschäftszahlen. 2021 sehe man als Übergangsjahr an, 2022 sei dann mit einer Rückkehr zum Niveau vor Corona zu rechnen. Man sei gerüstet. Die TUI bekommt eine staatliche Unterstützung in Höhe von drei Milliarden Euro. Erst vergangene Woche hat der Konzern ein weiteres Rettungspaket aufgelegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 08:00 Uhr